شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبات أمام الزمالك فى موقعة القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الزمالك فى السابعة من مساء اليوم السبت، مشواره الأفريقى، باستضافة القطن التشادى، بملعب بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ونستعرض فى التقرير التالى بعض الصعوبات التى واجهت الزمالك قبل اللقاء.

أزمة ملعب المباراة

واجه الزمالك أزمة بشأن ملعب المباراة فأمام رغبة الأبيض فى حضور 10 آلاف مشجعا من جمهوره تم نقل المواجهة إلى برج العرب بعد موافقة الجهات الأمنية قبل أن يرفض بطل تشاد الأمر وخاطب الاتحاد الإفريقى برفض نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب لذلك قام الكاف بدوره بإخطار مسئولى الزمالك لحل المسألة.

بعد ساعات من الجدل حول الملعب خاصة إن الزمالك كان يتأهب للسفر فى العاشرة من صباح اليوم إلى الإسكندرية أنهى الاتحاد المصرى لكرة القدم ذلك الجدل عن طريق النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد بالإعلان عن موافقة الأمن على حضور 6 آلاف مشجع زملكاوى لمباراة القطن التشادى لمؤازرة الزمالك فى التجمع الخامس وإستضافة ملعب بتروسبورت للمباراة وهو ما حل الأزمة بشكل نهائى خاصة إن الزمالك أخطر الفريق التشادى من البداية إن المباراة ستلعب فى بتروسبورت لذلك إنتهت الأزمة وحدد الزمالك برنامجه بخوض المران مساء اليوم فى ملعب المباراة مع دخول معسكر مغلق بالقاهرة فى الثانية ظهرا.

الصعوبات الفنية التى واجهت جهاز الزمالك

أنباء عن إصابات ومدى لحاق بعض نجوم الفريق بالمواجهة من عدمه مع تحذير السويسرى كريستيان جروس، لاعبى الزمالك من سيناريو البطولة العربية بعد توديعها أمام الاتحاد السكندرى رغم الفوز بمباراة الذهاب خارج ملعبه ثم الخسارة على أرضه والخروج بركلات الترجيح مطالبا بضرورة إحراز العديد من الأهداف فى شباك بطل تشاد وتحقيق فوز مريح لخوض مباراة العودة بأعصاب هادئة وتجنب حدوث أى مفاجآت هناك.

ومع الإعلان عن قائمة الزمالك تأكد إن هناك جاهزية لقوام الفريق الأساسى وعلى رأسهم يوسف أوباما الذى عانى من آلام فى الظهر وحرص الجهاز على تجهيز محمد إبراهيم أيضا ففى حالة وجود أى إصابة لدى أوباما لن يكون هناك أي أزمة على الصعيد الفنى بتواجد البدائل بينما لن يشهد باقى التشكيل الأبيض تعديلات بعدما تمسك المدرب السويسرى بخوض المباراة بكافة العناصر الأساسية لرغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية حيث سيستمر مصطفى فتحى بالتشكيل الأساسى على حساب إبراهيم حسن .

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام بطل تشاد مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى و عبد الله جمعة و محمود علاء و محمود الونش و حمدى النقاز فى الدفاع و فرجانى ساسى و طارق حامد ومحمد إبراهيم فى وسط الملعب، محمود كهربا و مصطفى فتحى وعمر السعيد فى الهجوم.

قلة المعلومات عن المنافس

على الجانب الآخر، يمثل القطن المنافس الغامض بالنسبة للزمالك لقلة المعلومات المتاحة عنه والمنحصرة فى تسجيل خاص لمباراتى الفريق التشادى أمام جوميدو التوجولى فى دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية، لذا حذر جروس لاعبيه من غموض المنافس وضرورة احترامه داخل الملعب.