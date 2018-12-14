شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الجولة العاشرة بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، منافسات الجولة العاشرة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 /2019 .

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من الزمالك مع الشرقية للدخان والمنيا مع طنطا ودلفى مع الزهور والأهلى مع بتروجت وبنى سويف مع هليوبوليس والنصر مع بنها.

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من طلائع الجيش مع الشمس ومصر للبترول مع الحوار وستاد المنصورة مع هليوليدو والطيران مع القناة و دمنهور مع الفيوم و الفيوم مع الداخلية.