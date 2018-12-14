شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة القطن الكاميرونى تصل الاسماعيلية اليوم لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة فريق القطن الكاميرونى فجر اليوم الجمعة ضمن برنامج الفريق التحضيرى لملاقاة الإسماعيلي الأحد القادم، فى ذهاب دور الــ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الاستثنائية. ومن المقرر أن يستقبل مسئولى الإسماعيلى البعثة سعيا لتذليل أية عقبات قد تواجهم خلال فترة اقامتهم بمصر ويتطلع مسئولى الدراويش بعد تخفيض سعر التذاكر فى حضور أكبر عدد من الجماهير لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف يسهم فى تسهيل مهمة الفريق قبل خوض مباراة الإياب بالكاميرون. يذكر أن الإسماعيلى تأهل لهذا الدور إقصاء بطل بوروندى فيما فاز القطن على بطل بوركينا فاسو.

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