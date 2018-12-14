عامر حسين: بسبب الاحتفالات لن تُقام مباراة القمة يوم 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه وضع يوم 25 يناير كموعدًا لمباراة الأهلي والزمالك ولكنه وجد تحفظًا من الجهات الأمنية.

وتابع حسين، في تصريحات لفضائية الأهلي:"وجدت أنه يومًا مناسبًا سيكون جمعة وأعياد وسيُلعب في برج العرب مما سيُقلل الضغط على الأمن ولكن الأمن لم يوافق لوجود احتفالات".

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى إنه لم يجد يوم 24 يناير مناسبًا للمباراة فالزمالك لديه مباراة قبلها بالبطولة الأفريقية وإذا وجعل المباراة يوم 26 من الشهر ذاته الأهلي لديه مباراة بعدها بـ 3 أيام، فائلاً:"فلم أستطع وضع المباراة بهما".

وأتم رئيس المسابقات حديثه بالإشارة إلى أن اضطر لجعل مباراة المقاصة والأهلي والزمالك وبيراميدز يوم 24 يناير.