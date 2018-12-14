أهداف الخميس.. سقوط ميلان.. هدف آرسنال.. وتعادل تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: يستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز الأهداف التي شهدها يوم أمس الخميس في التقرير التالي: الدوري المصري طلائع الجيش (1) vs مصر للمقاصة (0) الدوري الأوروبي آرسنال (1) vs كارباج أغدام (0) أوليمبياكوس (3) vs ميلان (1) مول فيدي (2) vs تشيلسي (2) باوك سالونيكي (1) vs باتي بوريسوف (3) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الاتفاق (2) vs الوحدة (1)

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