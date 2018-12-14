الكاف يعلن الدولة المستضيفة لـ"أمم إفريقيا" 9 يناير

الكاف قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعلان الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 9 يناير المقبل. ويعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعا يوم 9 يناير المقبل على هامش حفل إعلان أفضل لاعب في إفريقيا المقرر له 8 من نفس الشهر في السنغال. الجدير بالذكر أن مصر وجنوب إفريقيا والكونغو برازافيل قدموا طلبات رسمية باستضافة البطولة.

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