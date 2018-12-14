رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 14/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 14/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيكون جمهور كرة القدم حول العالم على موعد مع عدد من المباريات القوية اليوم الجمعة والموافق 14/ 12/ 2018 لذلك ننقل مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة:
- النصر × الرائد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة ksa sports HD1
- التعاون × الفيحاء: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:15 بتوقيت القاهرة والـ3:15 بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports HD2
- الباطن × الاتحاد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ4:45 بتوقيت القاهرة والـ5:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports HD1
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم الجمعة:
- العين × الوحدة: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية
- اتحاد كلباء × الوصل: اليوم الجمعة في تماما الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على أبو ظبي الرياضية
- الفجيرة × شباب الأهلي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية
- الجزيرة × النصر: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة:
- الأهلي × جيما الإثيوبي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة الأهلي
- النصر الليبي × حوريا الغيني: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت
- النادي الرياضي القسطنيطي الجزائري × فييرس الأوغندي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قنوات بي إن سبورت
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