رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 14/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 14/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون جمهور كرة القدم حول العالم على موعد مع عدد من المباريات القوية اليوم الجمعة والموافق 14/ 12/ 2018 لذلك ننقل مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة:

- النصر × الرائد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة ksa sports HD1

- التعاون × الفيحاء: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:15 بتوقيت القاهرة والـ3:15 بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports HD2

- الباطن × الاتحاد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ4:45 بتوقيت القاهرة والـ5:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports HD1

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم الجمعة:

- العين × الوحدة: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية

- اتحاد كلباء × الوصل: اليوم الجمعة في تماما الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على أبو ظبي الرياضية

- الفجيرة × شباب الأهلي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية

- الجزيرة × النصر: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة:

- الأهلي × جيما الإثيوبي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة الأهلي

- النصر الليبي × حوريا الغيني: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت

- النادي الرياضي القسطنيطي الجزائري × فييرس الأوغندي: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قنوات بي إن سبورت