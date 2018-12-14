رياضة | عاجل.. لجنة المسابقات توضح حقيقة استكمال الدوري بعد أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لجنة المسابقات توضح حقيقة استكمال الدوري بعد أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بأنه يمكن استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر عقب بطولة أمم إفريقيا 2019. لجنة المسابقات توضح حقيقة استكمال الدوري بعد أمم إفريقيا 2019 وقال حسين في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " الأمور صعبة لأن هذا الموسم استثنائي بسبب ضغط البطولات الأفريقية للأندية والمنتخب بالإضافة للبطولة العربية ولا يوجد وجه مقارنة بيننا وبين أوروبا". وأضاف: "الدوري سيكتمل بالإضافة لكأس مصر لو نظمت مصر كأس الأمم الأفريقية 2019". واختتم حسين تصريحاته قائلاً: "لا يوجد مشكلة إذا تم استئناف الدوري بعد أمم أفريقيا لأن هذا كان يحدث عندما كانت البطولة في يناير وفبراير".

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