رياضة | انفراجة في أزمة مستحقات لاعبي أهلي بنغازي قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراجة في أزمة مستحقات لاعبي أهلي بنغازي قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عودة المدير الفني لفريق أهلي بنغازي الليبي عن أزمة تواجه فريقه قبل المباراة المرتقبة ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. انفراجة في أزمة مستحقات لاعبي أهلي بنغازي قبل مواجهة صن داونز وقال "عودة" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " لاعبو أهلي بنغازي امتنعوا عن التدريبات خلال الخمسة الأيام الماضية، بسبب تجميد إدارة النادي صرف مستحقاتهم منذ 6 أشهر". وأضاف: " اللاعبون عادوا للتدريبات أمس فقط بعد الحصول على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين عقب العودة إلى ليبيا". ويقيم نادي أهلي بنغازي الليبي معسكرًا في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم الاحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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