رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأنه لو بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام الأسبوع المقبل فإن مصر قادرة على تنظيمها. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019 وقال مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " تقارير شركات محايدة كانت وراء سحب قرار تنظيم أمم أفريقيا من الكاميرون". وأضاف: "قرار إقامة البطولة في يونيو بدلا من يناير لمنح الفرصة للمحترفين للمشاركة مع منتخباتهم بعد انتهاء الموسم مع أنديتهم". وتابع: "المغرب كانت مستعدة لتنظيم كأس العالم 2026 ولكنها خسرت التنظيم وكان هناك تعاطف كبير من الدول الأفريقية والكاف لاسناد تنظيم البطولة لها كما أننا رفضنا منافسة المغرب لأننا نظمنا البطولة في 2006". وأردف قائلاً: "نمتلك أكثر من 10 ملاعب لتنظيم البطولة وبدون مبالغة لو البطولة الأسبوع المقبل نستطيع تنظيمها". واختتم مجاهد تصريحاته قائلاً :"لو أكثر من بلدين جاهزين لتنظيم البطولة سيتم التصويت لمنح أحدهما تنظيم البطولة".

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