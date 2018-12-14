رياضة | فاتورة التليفون الارضى شهر ديسمبر 2018 عبر موقع المصرية للاتصالات

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حيث أن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر 12 من الخدمات التي تهم العديد من المواطنين في شتي محافظات جمهورية مصر العربية لما تقدمه خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر الموقع الالكتروني برقم التليفون.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2018

حيث الأن يمكن دفع فاتورة التليفون او الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات التي تقدم خدمة التليفون المنزلي في محافظات الجمهورية المختلفة.