شكرا لقرائتكم انفانتينو: أغلبية الدول تؤيد إقامة مونديال 2022 من 48 منتخبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن الفيفا ما يزال يفكر في إمكانية خوض مونديال 2022 بـ48 منتخبًا بدلاً من 32، وأن غالبية الاتحادات تدعم هذه الفكرة رغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي.

وصرح إنفانتينو، في مؤتمر صحفي: "معظم الاتحادات تدعم هذه الفكرة لأن 16 منتخبًا آخرين سيشاركون في البطولة وسيحلم 50 أو 60 منتخبًا آخرين بالتأهل للمونديال، وهو ما سيجعل هناك فرق كبير في التحضير للبطولة".

وأشار إنفانتينو في ختام القمة التنفيذية للفيفا -والتي أقيمت في الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري- إلى أن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه في مارس المقبل.

وفي الوقت ذاته، أكد رئيس الفيفا أنه لا يريد إطالة مدة كأس العالم في حال مشاركة المزيد من الفرق قائلاً: "تغيير موعد المونديال من الصيف إلى نوفمبر قرارًا صعبًا بالفعل.