شكرا لقرائتكم عودة : قدمت إستقالتي من المقاولون بعد ضياع هدفنا بالتواجد في المربع الذهبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عودة المدير الفنى لفريق أهلى بنى غازى الليبى إنه تقدم باستقالته من تدريب المقاولون العرب بعد سلسلة النتائج السلبية وضياع هدف ذئاب الجبل بالتواجد فى المربع الذهبى فى الدوري المصري.

أضاف عودة فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير :" قدمت إستقالتي من المقاولون بعد ضياع هدفنا بالتواجد في المربع الذهبي وإدارة ذئاب الجبل لم تفصر معى إلا فى موضوع الصفقات لكنهم معذورين بسبب إمكانياتهم " مؤكدا أنه اعتمد على اللاعبين أصحاب العقود المنتهية خلال فترة تواجده بالفريق.

وأثنى عودة جهود عماد النحاس المدير الفنى الحالى لفريق المقاولون العرب مؤكدا أنه مدرب يمتلك فكر عالى خصوصا أنه انتشل ذئاب الجبل من كبوته وحقق نتائج طيبة بعد احتلاله المركز الخامس بترتيب جدول الدوري.

تحدث عودة عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى قائلا:" مر صلاح بظروف صعبة خلال مشواره الكروي حتى وصل للعالمية وعلى الرغم من بعد المسافات بين بلده الغربية وفريقه المقاولون إلا انه أصر على النجاح وكان من اللاعبين الملتزمين ورغم معاناته لم يطلب مكافأت".