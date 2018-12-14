إسطبلاF3 وM7 يتوجان بناموس سباق جميرا للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تقاسم الفارسان عبدالله غانم المري من إسطبلات F3، والفارس سهيل علي الغيلاني من إسطبلات M

7، صدارة سباق الجميرا للقدرة للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كم، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية بسيح السلم، بمشاركة قياسية وصلت إلى 399 خيلاً، قادها أشهر الفرسان ومثلت كافة الإسطبلات.

وكان الفارسان المري والغيلاني دخلا معاً خط نهاية المرحلة الرابعة والأخيرة، التي بلغت 18 كم بزمن واحد هو 4:22:45، فتقاسما الصدارة والوصافة، وتسلما معاً كأس المركز الأول وكأس المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس شاهين يحيى المزروعي من إسطبلات F3 أيضاً بزمن 4:23:40.

وتوج الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الدكتور غانم الهاجري أمين السر العام باتحاد الإمارات للفروسية، ورافقه محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي للقدرة، وسط فرحة غامرة من جانب الفرسان وكافة الأطقم المعاونة.

وكان الفرسان الفائزون بالمراكز العشرة الأولى حصلوا على جوائز مميزة، رصدت لهم بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي عبارة عن 3 سيارات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، و150 ألفاً لصاحب المركز الرابع، و140 للخامس، و130 للسادس، و120 للسابع، و115 للثامن، و110 للتاسع، و100 لصاحب المركز العاشر.

وشهدت المرحلة الأولى لمسافة 40 كم احتلال الفارس الشيخ راشد بن حمد بن دلموك المركز الأول على صهوة الجواد «كيوكيندو» المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة مسجلاً زمناً قدره 1:26:39، وجاء في المركز الثاني الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «بلاكريدج» المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1:26:49، وتبعه في المركز الثالث الفارس الهندي فاروق سراج على صهوة الجواد «ديناميت» المملوك إلى إسطبلات الأجيال، مسجلاً زمناً قدره 1:26:51.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كم، قفز الفارس شاهين المزروعي من المركز العاشر إلى الصدارة على صهوة الجواد «بيتش كومبر» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2:43:44، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس الشيخ راشد بن حمد بن دلموك آل مكتوم إلى المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2:43:48، في المقابل تقدمت الفارسة فاطمة المري من المركز ال 12 إلى الثالث على صهوة الجواد «أليشا» المملوك إلى إسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 2:44:04.

وحلت الفارسة فاطمة المري من إسطبلات دباوي في صدارة المرحلة الثالثة التي جرت لمسافة 27 كم بزمن 3:48:34، وفي المركز الثاني حل الفارس أحمد سالم السبوسي من إسطبلات MRM بزمن 3:38:42، وجاء ثالثاً الفارس محمد سليمان المزروعي من إسطبلات الأجيال بزمن 3:48:42.