شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري مفاجأة معسكر «الأبيض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون محمد خلفان المسماري لاعب الفجيرة، مفاجأة التشكيلة التي سيعلن عنها المدرب زاكيروني لمعسكر «الأبيض» في دبي استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2019.
وخلت تشكيلة «الأبيض» من اسم إسماعيل مطر لاعب الوحدة بسبب إصابته، في حين عاد إليها مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل.
وتضم التشكيلة ماجد سرور والحسن صالح وسيف راشد من الشارقة ومحمد الشامسي وأحمد راشد من الوحدة وعلي خصيف وفارس جمعة وخليفة الحمادي ومحمد جمال ومبخوت وأحمد ربيع وخلفان مبارك من الجزيرة وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل وماجد حسن ووليد عباس ومحمد مرزوق من شباب الأهلي، ومحمود خميس والعكبري وخليفة مبارك وطارق أحمد من النصر وفهد الظنحاني من من بني ياس، وسالم العزيزي وعلي سالمين وخميس إسماعيل من الوصل.
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