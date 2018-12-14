3 مباريات في دوري تحت 21 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس



تستأنف مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم تحت 21 سنة، التي ينفرد بصدارتها وبدون هزيمة فريق العين برصيد 32 نقطة بفارق 6 نقاط من فريق الوحدة الوصيف، ويحتل فريق الشارقة المركز الثالث برصيد 23 نقطة، ودبا الفجيرة المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ثم شباب الأهلي خامساً وله 20 نقطة.

وتبدأ جولة الأسبوع ال 13 بمواجهات الإمارات العاشر مع فريق الشارقة الثالث، ويستضيف دبا الرابع بني ياس وتختتم جولة اليوم الافتتاحية بلقاء الظفرة الثالث عشر مع عجمان الثاني عشر، وتختتم الجولة يوم غد حيث يستضيف شباب الأهلي فريق الفجيرة الأخير، ويلعب الوصل مع اتحاد كلباء، ويختتم الأسبوع بلقاء النصر الحادي عشر مع الجزيرة .