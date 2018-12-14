بني ياس يقسو على دبا بسداسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



أسدل بني ياس الستار على منافسات مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي بطريقة مثالية، بعدما فاز على دبا الفجيرة بنتيجة قاسية قوامها ستة أهداف مقابل هدف على استاد الشامخة في أبوظبي.

ونجح في الفوز على دبا عقب ثلاث سنوات، عندما سجل آخر انتصار عليه بنتيجة 3-0 في 12 سبتمبر/أيلول 2015 على نفس الملعب.

وحصد بني ياس فوزه الرابع ضمن منافسات الدوري والثاني توالياً، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويرتقي أربعة مراكز ليحل خامساً، فيما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند 4 نقاط متذيلاً الترتيب.

وشهدت المباراة حالة مثيرة للجدل بطرد عبدالرحيم أهلي من دبا، بعد استعانة الحكم عمار الجنيبي بالفيديو، وعدم الاكتفاء بإشهاره البطاقة الصفراء، واحتساب ركلة حرة، إثر عرقلته للهولندي ليروي عند انفراده بالمرمى على مشارف المنطقة «34».

ويدين بني ياس بالفضل للمهاجم الإسباني بيدرو كوندي الذي أحرز «هاتريك» في الدقائق 41 و63 و77، فيما أكمل السداسية سهيل النوبي «48» وليروي جورج «80» وأحمد الشامسي «88»، فيما سجل لدبا جمعة مسعود «72» وجاءت جميع الأهداف من جمل تكتيكية رائعة معظمها عبر الكرات العرضية، وأبرزها هدف ليروي الذي لعبه بكعب القدم، وأبهر «السماوي» بعرض رائع ليحقق أكبر نتيجة له خلال الموسم الحالي.