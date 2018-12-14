بطولة «مئوية زايد» للمبارزة للأشبال تنطلق غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة بطولة مئوية زايد تحت 15 سنة، غداً وتستضيفها الصالة الرياضية لنادي المزهر بدبي، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 100 لاعب ولاعبة، وأكدت جميع الأندية ومراكز التدريب مشاركتها بالبطولة وهي أندية بني ياس والوحدة ونادي الشارقة للمرأة ونادي الشارقة الرياضي للرجال ومركز العين للمبارزة ومركز دبي للمبارزة ونادي الظفرة ونادي شباب الأهلي دبي ونادي أكاديمية ام كي اف ايه للمبارزة.

وأكدت الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام عن اهتمام الاتحاد بالاحتفالية المئوية الكبيرة في 2018.

وقالت: «يأتي تنظيم هذه البطولة لكونها الأخيرة في عام زايد لذا ارتأت إدارة الاتحاد أن تطلق عليها اسم «مئوية زايد للمبارزة» حيث إنها احتفالية استثنائية لأبطال المبارزة وتأتي تقديراً وعرفاناً بهذا القائد الملهم الذي أفنى حياته من أجل بناء الإنسان ثم المكان».