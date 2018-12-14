ياس لينكس تستضيف الدورة التأهيلية ل «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم أمس الإعلان عن تفاصيل الدورة التأهيلية لبطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف»، وستقام الدورة التأهيلية في ياس لينكس في أبوظبي يومي 6 و7 يناير 2019، وستكون الدورة التأهيلية مفتوحة أمام لاعبي الجولف المحترفين والهواة، حيث تقتصر الفرصة على مشاركة 72 لاعباً، وسيتم حجز 40 مكاناً للمحترفين أو الهواة المقيمين في الإمارات، وسيتم تخصيص 8 أماكن أخرى حصرياً للهواة من مواطني دولة الإمارات المسجلين في اتحاد الإمارات للجولف، وسيتم دعوة 4 هواة من دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تخصيص 20 مكاناً لرابطة محترفي الجولف.

ويستضيف مجلس أبوظبي الرياضي البطولة في الفترة ما بين 16 إلى 19 يناير 2019 على ملعب نادي أبوظبي للجولف، وسترحب الدورة الرابعة عشرة للبطولة ب 132 لاعباً، بما في ذلك المدافع عن اللقب «تومي فليتوود»، وقد انضمت مؤخراً إلى جولات سلسلة رولكس، ومع رفع قيمة جوائزها إلى 7 ملايين دولار أمريكي، باتت هذه البطولة واحدة من أبرز بطولات الجولة الأوروبية، كما تم تأكيد مشاركة حامل اللقب السابق داستن جونسون وحامل لقبي بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة رابطة محترفي الجولف بروكس كوبكا.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تعد الدورة التأهيلية عنصراً أساسياً في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، حيث تقدم لكل من لاعبي الجولف المحليين والعالميين فرصة المشاركة في إحدى أبرز الفعاليات في أجندة الجولف العالمية، وهو ما يؤكد قدرتنا على تقديم أعلى معايير الأنشطة الرياضية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ومنحهم فرصة المشاركة مع أفضل لاعبي العالم ضمن حدث دولي».