«منصور يا الأبيض» تدعم المنتخب وتحفّز جماهيره



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم حملة لدعم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس آسيا 2019، والتي تستضيفها الدولة في الفترة من 5 يناير/كانون الثاني المقبل وحتى الأول من فبراير/شباط، وتهدف الحملة التي تأتي تحت وسم (منصور يا الأبيض) إلى بث روح الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء خلال مباريات البطولة.

وستتواصل هذه الحملة التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع حتى موعد انطلاق البطولة، وستكون مفتوحة لكل من يود المساهمة بجهده في دعم المنتخب الوطني، وتحفيز لاعبيه لتشريف كرة القدم الإماراتية في هذه النسخة الاستثنائية من البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في التاريخ.

وأعلنت إدارة الإعلام الرقمي باتحاد الإمارات لكرة القدم، عن إعداد مقاطع فيديو مسجلة يظهر فيها عدد من الرياضيين والمسؤولين ونجوم المنتخب السابقين وغيرهم، لتوجيه رسائل تشجيعية لأفراد المنتخب، كما يشارك في هذه الحملة لاعبو المنتخب أنفسهم من خلال بث رسائل للقاعدة الرياضية بالدولة، والتأكيد على أهمية المساندة الجماهيرية في دعم اللاعبين وشحذ هممهم.

من جانبه، أوضح محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الحملة تستهدف حشد الطاقات وتوحيد الصفوف من أجل دعم المنتخب، والمساهمة في ظهوره بالصورة التي تليق باسم ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كل أسباب النجاح للمنتخب وهو يقبل على هذا التحدي الكبير.

على خط آخر، وصلت كأس آسيا إلى اليابان في المحطة الأخيرة من جولتها حول القارة قبل أن تنتقل يوم الأربعاء المقبل 19 ديسمبر الجاري إلى دولة الإمارات.

وتم تصميم كأس جديدة للبطولة، وأعلن عنها خلال مراسم قرعة كأس آسيا «الإمارات 2019» في برج خليفة خلال شهر مايو/أيار الماضي، قبل أن تبدأ جولة الكأس من الصين.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر أن يصنع كأساً جديدة للبطولة للمرة الأولى منذ النسخة الافتتاحية عام 1956، وقامت شركة عالمية متخصصة في أعمال الفضة بتصنيع الكأس ذات التصميم الفريد، والتي تمثل روح ثاني أقدم البطولات القارية في كرة القدم.