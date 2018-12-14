سحب قرعة كأس إسبانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقعت قرعة دور ال16 بكأس إسبانيا، فريق ريال مدريد في مواجهة فريق ليجانيس، في الوقت نفسه، يلتقي برشلونة، حامل اللقب وأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة برصيد 10 ألقاب، مع فريق ليفانتي.

ويلتقي فريق سبورتينج خيخون، الفريق الوحيد الذي لا يلعب في دوري الدرجة الأولى، مع بلنسية، فيما يلعب إشبيليه، وصيف النسخة الماضي، مع أتلتيك بلباو.

وفي بقية المباريات، يلعب خيتافي مع بلد الوليد، وريال بيتيس مع ريال سوسيداد، وجيرونا مع أتلتيكو مدريد، وفياريال مع إسبانيول.

وتقام مباريات الذهاب خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير/كانون الثاني المقبل، فيما تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 15 إلى 17 من ذات الشهر.