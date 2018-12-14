الأولمبياد الخاص يعد مدربيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُسدل الستار على فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي في ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية، والتي استضافها نادي أبوظبي الرياضي على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتهدف إلى تأهيل الكوادر من المدربين لمنتخبات الإرادة في المستقبل.

حاضر في الدورة ممثلاً عن الرئاسة الإقليمية، الدكتور عاطف رشاد، في كرة الطائرة، والمدير الفني الدولي للألعاب العالمية أبوظبي 2019، والدكتور عادل رمضان، في كرة السلة، والدكتور إكرامي الجمال، في كرة القدم.

وحضر حفل الختام وشهد تسليم الشهادات المعتمدة من الأولمبياد الخاص الإماراتي والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، طلال الهاشمي المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي، والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور عماد الفولي ممثل الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.