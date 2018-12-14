جمهور العين يختبر «جنون» كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد جمهور كرة القدم أمسية كروية ملأى بالإثارة والحماس، استهلها نادي العين ممثل الدولة بالفوز على تيم ويلينجتون النيوزلندي في مباراة افتتاحية مجنونة على ملعب استاد هزاع بن زايد. ورسم جمهور نادي العين لوحة رائعة على مدرجات الاستاد وعاشوا لحظات التأخر والعودة والانتصار ثانية بثانية.

قال هادي علي الظاهري أحد مشجعي نادي العين إنه لشرف كبير لنا أن نقف خلف هذا الصرح الرياضي العريق، في قلب مدينتنا الحبيبة التي عودتنا على استضافة الأحداث الكبرى. وشاركه في ذلك ابنه علي الذي قال إن نادي العين هو العشق والروح وإنه ناد كبير على صعيد الأداء والإنجازات.

وشهدت مباراة نادي العين وضيفه عدة سيناريوهات مجنونة ألهبت حماس الجماهير التي وصل عددها إلى 15279 متفرجاً، وهو ما يبشر بسيناريوهات مماثلة خلال الأسبوع القادم مع مواجهات من العيار الثقيل.

ويشكل جمهور نادي العين فاكهة البطولة، حيث وقف خلف فريقه وعاش إثارة غير مسبوقة طوال فترات اللقاء، وساهمت أهازيجه ومساندته في تعزيز معنويات لاعبي نادي العين وصولاً إلى تحقيق عودة تاريخية وضرب موعد مع نادي الترجي بطل إفريقيا.

ورغم خروج البعض من الملعب ،إلا ان الكثيرين حافظوا على رباطة جأشهم وشجعوا العين الذي تأخر بثلاثية خلال الشوط الأول إلا أن هذا السيناريو الصعب لم يزد الجمهور إلا حماساً وثقة بعودة الزعيم إلى أجواء اللقاء وهو ما حدث بالفعل.

وتجلى عشق الجماهير للزعيم بعد تسجيل المحترف الياباني شيوتاني الهدف الأول لنادي العين عقب إلغاء الحكم لهدف كايو بعد العودة إلى تقنية الفيديو ما ترك خيبة أمل كبيرة في نفوس المشجعين إلا أن أجواء التفاؤل سرعان ما عادت لتسود أجواء الملعب.

وعاشت الجماهير العيناوية لحظات عصيبة قبيل انتهاء المباراة، إلى أن حانت اللحظة الحاسمة بتسجيل ماركوس بيرغ لهدف التعادل للزعيم قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. ورغم إضاعة السويدي لركلة جزاء تمكن الزعيم من حسم النتيجة لمصلحته بركلات الجزاء الترجيحية.

وعبر كل من كايو فيرنانديز وماركوس بيرغ نجوم نادي العين عن امتنانهما الكبير للجمهور الذي يمثل اللاعب رقم 12 للفريق، مؤكدين أن دعم الجماهير المتواصل للاعبين أثر كثيراً في معنوياتهم والعودة للمباراة من بابها الكبير.