تين كات يدشن مرحلة التصحيح مع الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى



بدأ الهولندي تين كات المدير الفني الجديد مهمته في الإشراف على الفريق الأول بنادي الوحدة، وقاد الهولندي العائد إلى دوري الخليج العربي تدريبات «العنابي» للمرة الأولى أمس الأول بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، عقب إعلان شركة الوحدة لكرة القدم التعاقد معه لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفاً للمدرب المؤقت الحاي جمعة الذي تولى المهمة بعد إقالة الروماني ريجيكامب.

والتقى تين كانت مع لاعبي الوحدة قبل بداية التدريب، بحضور فهد مسعود إداري الفريق الأول، وتحدث المدرب مع اللاعبين عن المهمة التي تنتظر الجميع في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، كما جمعه حديث خاص مع إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة، حول مستقبل العنابي.

وغاب عن التدريب الأول عقب الراحة التي منحت للاعبين لمدة 4 أيام، المدافع حمدان الكمالي، ومحمد برغش بسبب مواصلتهما فترة التأهيل من الإصابة، والثلاثي الأجنبي، تيجالي وباتنا وشانغ، بينما شارك البرازيلي ليوناردو بجانب بقية اللاعبين.

وينضم تيجالي والمغربي مراد باتنا لتدريبات العنابي اليوم، بينما يشارك المدافع الكوري شانغ ريم في مران بعد غد الأحد، وستتواصل التدريبات بملاعب أكاديمية الشهامة لتجهيز الفريق لخوض أول مباراة له تحت قيادة المدرب الجديد يوم 28 من الشهر الجاري، أمام رابع المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي، والذي سيتحدد يوم 21 من الشهر نفسه.