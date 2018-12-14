بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي

تنطلق النسخة ال9 من بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات اليوم بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى يوم 20 ديسمبر الجاري، برعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعبة من 32 دولة بينما يتوقع مشاركة أكثر من 70 لاعبة من أندية الدولة، وتتميز البطولة في نسختها الحالية بمشاركة لاعبات من 15 دولة يشاركن لأول مرة في الحدث الشطرنجي، وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للفائزات، وتبلغ الجوائز المالية للبطولة 53 ألفاً، وستحصل صاحبات المراكز 12 الأولى على جوائز مالية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي للكشف عن تفاصيل البطولة، وحضره سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، نجلاء عبدالله الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، الحكم الدولي سلطان الطاهر مدير اللجنة الفنية وعفراء المشغوني مديرة البطولة.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا أن مثل هذه البطولات تساهم في صقل لاعباتنا ورفع تصنيفهن، خاصة أن البطولة مصنفة دولياً، متمنيا أن تحقق لاعباتنا نتائج جيدة في البطولة.

وتترأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة نجلاء عبدالله الشامسي، وستكون أمينة الجسمي نائبة لرئيسة اللجنة، وعفراء المشغوني مديرة البطولة، والدكتورة شيماء نبيه منسق عام البطولة، ويترأس الحكم الدولي سلطان الطاهر اللجنة الفنية، وأسماء مكرم لجنة التسويق، وحمدة العقروبي لجنة الإعلام والعلاقات العامة وأروى العويس اللجنة المالية.