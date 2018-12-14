الظفرة يكسب كلباء في دوري الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو



استعاد الظفرة نغمة الانتصارات في دوري كرة قدم الصالات بفوزه على مستضيفه اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري التي رفضت فيها الأرض اللعب مع أصحابها باستثناء أرض نادي خورفكان التي انحازت لأبنائها وأهدتهم الفوز أمام الحمرية 3-2..

وبنهاية مباريات الأسبوع الثامن بقي الحصن محافظاً على الانفراد بالصدارة منذ الجولة الأولى حتى تاريخه برصيد 20 نقطة ويليه شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة والنصر ثالثاً برصيد 15 نقطة والبطائح رابعاً برصيد 14 نقطة والظفرة خامساً برصيد 12 نقطة.

ومن جهة أخرى، تفتتح في الرابعة من عصر اليوم في نادي الشارقة للشطرنج الدورة التأهيلية لمدربي وحكام كرة الصالات التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وبإشراف كامل من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.وأعرب عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن سعادته بالحراك الذي تعيشه اللعبة خلال هذه الفترة وقال «ذاهبون إلى الأمام للارتقاء بكرة الصالات وستشهد الفترة القادمة طفرة نوعية بسواعد وهمة وجهود أبناء اللعبة ».