العروبة يهزم الخليج ويتصدر دوري الهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

بهدف التونسي ياسين الصالحي، اعتلى العروبة عرش الصدارة، بعد فوزه على مضيفه خورفكان بهدف وحيد خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس، على ملعب خورفكان في افتتاح مواجهات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الأولى.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الفريق العرباوي المباراة في الأنفاس الأخيرة من النصف الثاني بهدف القناص ياسين الصالحي، من الكرة الرأسية الخادعة التي هيأها زميله البرازيلي أديلسون، وبهذا الفوز يرفع العروبة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول في انتظار ما تسفر عنه مباريات اليوم، فيما تجرع خورفكان مرارة الخسارة الأولى وبقي عند نقاطه ال9 السابقة، وأدار المباراة الحكم ناصر العلي.

وعلى ملعبه، تذوق الذيد طعم الفوز الأول على حساب ضيفه مسافي 4-1، سجل للذيد خليفة القايدي، هدفين في الدقيقة 60 و72، وعبدالله الأحمدي في الدقيقة 8، والبرازيلي الكسندر في الدقيقة 87، فيما أحرز محمد المدحاني هدف مسافي الوحيد، وبهذا الفوز يرفع الذيد رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي مسافي بنقاطه ال7، أدار المباراة الحكم عبدالله ناجي.

وتستكمل مساء اليوم، مباريات الجولة، بإقامة 3 مباريات في سباق مثير على تجميع النقاط بين فرق «القمة والقاع»؛ حيث يحل الحمرية المتصدر برصيد 9 نقاط ضيفاً على دبا الحصن الساعي لتجاوز النتائج السلبية، بينما يسعى حتا للفوز على العربي في غياب نجمه البرازيلي جيلمار، في حين يبحث التعاون ومصفوت عن الفوز الأول في المسابقة بعد تراجع النتائج.

ويأمل الحمرية، تفادي أي مفاجأة أمام الحصن، قد تبعده من صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن خورفكان؛ حيث شدد مدربه سليمان حسن، على أهمية احترام طموحات أصحاب الأرض، ورفع مستوى التركيز بسبب أهمية كل المباريات في الدوري والمحافظة على النسق العالي من المستوى الفني الذي كان سبباً في النتائج السلبية في المباريات الماضية، بينما يأمل الحصن تحقيق الفوز الأول، إثر خسارتيه أمام فريقي خورفكان صفر-2 ومسافي صفر-1.

ويتطلع العربي للفوز الأول، بمعنويات التعاقد مع المدرب الكرواتي الجديد ستيلينوفيتش، خصوصاً أنه لم يتذوق طعم الفوز في المباريات الماضية بالخسارة من خورفكان صفر-1، وأمام مسافي 2-3 والحمرية 1-3، بينما يسعى حتا للعلامة الكاملة في المباراة الثالثة توالياً واللحاق بركب المقدمة إثر تفوقه على مصفوت 3-1 والتعاون 1-صفر، بينما خسر المواجهة الأولى أمام العروبة 1-2.

بدوره يسعى التعاون ومصفوت للفوز بعد 3 جولات في المسابقة؛ حيث خسر التعاون أمام الحمرية صفر-3 وحتا صفر-1 بينما تعادل 1-1 مع مسافي، في حين خسر مصفوت من الحمرية 1-2 وحتا 1-3 وتعادل أخيراً مع العروبة 2-2 في الظهور الأول لمدربه محمد عبدالله، إثر استقالة وليد عبيد على خلفية تراجع النتائج.

ويأمل الحمرية، تفادي أي مفاجأة أمام الحصن، قد تبعده من صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن خورفكان؛ حيث شدد مدربه سليمان حسن، على أهمية احترام طموحات أصحاب الأرض ورفع مستوى التركيز بسبب أهمية كل المباريات في الدوري، والمحافظة على النسق العالي من المستوى الفني الذي كان سبباً في النتائج السلبية في المباريات الماضية، بينما يأمل الحصن تحقيق الفوز الأول إثر خسارتيه أمام فريقي خورفكان صفر-2 ومسافي صفر-1.