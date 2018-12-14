«وعد» تخطف ناموس «الحقايق» في تأهيلي الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهدت أرضية عاصمة الميادين الوثبة أمس، منافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم على مدار 25 شوطاً، ضمن موسم سباقات الهجن 2018-2019، وتوجت «وعد» لعلي محمد إليامي بناموس أول أشواط الفترة الصباحية لفئة الحقايق، ونجحت «وعد» في أن تنهي مراحل الشوط بزمن قدره 5:56:4، وحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على جوائز نقدية وشهدت السباقات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الخليج.

وانتزع «سياف» لمعيض محمد إليامي ناموس الشوط الثاني محرزاً المركز الأول، وفي الشوط الثالث حلقت «الضيبة» للاهوب سعد المري بناموس الشوط والمركز الأول، وكانت «دربيح» لمعيوف أحمد العامري على موعد ناموس الشوط الخامس، ونجح «شهاب» لحمد علي الكتبي في أن يخطف ناموس الشوط الخامس.

وذهب ناموس الشوط السادس إلى «هتان» لمسلم علي المنصوري، وفي الشوط السابع استطاعت «الهدة» لعلي راشد المنصوري التحليق بناموس المركز الأول، وفي الشوط الثامن تصدرت «زيزوم» لسالم وحير حمد المري مراحل الشوط محققة المركز الأول، وتصدرت «مواجيب» لمسلم علي المنصوري الشوط التاسع، وفي الشوط العاشر توجت «راهية» لراشد خليفة النيادي بالمركز الأول.

وفي الشوط 11 سيطر «الواضح» لغانم حمد المنصوري على المركز الأول، وفي الشوط 12 انتزعت «نسيم» لحميد سعيد النيادي المركز الأول، وفي الشوط 13 طار «الصيرمي» لسالم أحمد الفلاحي مع المركز الأول، وفي الشوط 14 جاءت «الفاتنة» لسلطان محمد العطوي في مقدمة الواصلات لخط الختام، وطار «شاهين» لمانع صالح إليامي بناموس الشوط 15، وفي الشوط 16 فازت «الشاهينية» لمحمد حميد الدرعي بالمركز الأول، وفي الشوط 17 كان «مناور» لسهيل عويضة العامري أول الواصلين لخط الختام، وأهدت «طرايف» مالكها مبارك العثة العامري ناموس الشوط 18، وفي الشوط 19 انتزعت «كوادر» لإبراهيم سعيد الدرعي المركز الأول، وفي الشوط 20 حلق «مرموق» لعلي حليس العفاري مع المركز الأول.