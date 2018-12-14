شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الرخصة «سي» للمدربات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بمقر اتحاد الكرة بدبي محاور دورة الرخصة «سي» لمدربات كرة القدم النسائية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة السيدات بمشاركة 21 مدربة من الإمارات والسعودية والسودان والمغرب إلى جانب مشاركة لاعبات منتخبنا الوطني الأول للسيدات ومعلمات التربية البدنية من وزارة التربية والتعليم.
وتحاضر بالدورة المحاضرة الآسيوية حورية الطاهري، وتندرج هذه الدورة ضمن برامج الاتحاد الآسيوي والإماراتي لتطوير كرة القدم للسيدات، وتهدف إلى إعداد المدربات اللاتي سوف يشرفن على تدريب الفتيات والفئات العمرية الصغيرة.
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الرخصة «سي» للمدربات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .