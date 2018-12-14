ركلة جزاء تنقذ الهلال من مفاجأة أحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



ابتعد الهلال بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السعودية بفارق 6 نقاط عن غريمه النصر بعد فوز الأول الصعب على مضيفه أحد بهدف من دون مقابل في مؤجلة الجولة 11 ليصبح لدى أزرق العاصمة 32 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق المديني على 6 نقاط.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 54، ليحصلوا على نقاط المباراة بفضل ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية «الفار»، وهي الركلة العاشرة للهلال في 12 مباراة، ونجح الفرنسي بافيتيمي غوميز في التنفيذ رافعا رصيده التهديفي إلى 10 أهداف في مقدمة الهدافين.

من جهته، اعتبر البرتغالي خيسوس، مدرب الهلال الفوز بنقاط المباراة هو الأهم، مشيرا إلى أنه يتمنى من اتحاد الكرة إعادة الحسابات في استمرار الدوري خلال نهائيات كأس آسيا».

على صعيد متصل، يبحث النصر اليوم عن تقليص الفارق مع غريمه الهلال إلى ثلاث نقاط عندما يستضيف الرائد في ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة 13 في حين سيخوض الهلال غدا مباراته ضمن نفس الجولة ضد الحزم.

ويستقبل التعاون السادس فريق الفيحاء في ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، والاتحاد آخر الترتيب ضيفا على الباطن في محاولة جديدة من «العميد» لتحقيق الانتصار الأول في الدوري.