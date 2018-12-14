شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الـ10 لدوري القفز ينطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأسبوع الـ10 لدوري القفز ينطلق اليوم
تاريخ النشر: 14/12/2018
يلتقي مجدداً فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية بالدولة، بمركز الإمارات للفروسية في دبي صباح اليوم، لخوض تحديات منافسات الأسبوع العاشر لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الثامنة، برعاية لونجين وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالتعاون مع مركز الفروسية الذي أكمل جاهزيته لاستضافة 11 شوطاً على ميادينه الرملية خلال يومين، وهو ثالث حفل ينظمه مركز الفروسية ضمن دوري القفز خلال الموسم الحالي، وبها يكمل الفرسان من جميع الفئات استعدادهم وجاهزية خيولهم قبل أسبوع فقط من انطلاقة بطولات القفز الدولية ومشاركتهم فيها بدءاً من الأسبوع القادم ببطولة كأس الاتحاد الدولية من فئة النجمتين على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف.
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