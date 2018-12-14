شكرا لقرائتكم خبر عن جيريس مدرباً لتونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين الفرنسي ألان جيريس، مدرباً جديداً للمنتخب بعقد مدته 18 شهراً قابلة للتجديد.
ويخلف جيريس في هذا المنصب التونسي فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته نهاية أكتوبر، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه تدريب المنتخب، ليتم لاحقاً تكليف مساعديه ماهر الكنزاري، ومراد العقبي بالمهمة مؤقتاً.
ويعتبر جيريس (66 عاماً) صاحب خبرة كبيرة في المنتخبات الإفريقية؛ إذ سبق له أن أشرف على المنتخب المالي مرتين من 2010 إلى 2012، ومن 2015 إلى 2017، وقاد منتخبي الغابون (2006-2010) والسنغال (2013-2015).
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