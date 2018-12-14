شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب استضافة «إفريقيا 2019» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقدم رسمياً بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في شهر يونيو (حزيران) بعد أن تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها، وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها.
وأكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، أن مصر ستتقدم بالملف بعد التشاور مع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي (كاف) والحصول على دعمها وموافقتها.
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