«الملك» يهزم «الصقور» برباعية ويُنهي الذهاب متصدراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أنهى فريق نادي الشارقة، الدور الأول من دوري الخليج العربي ملكاً ومتصدراً، وتوج بطلاً للشتاء عن جدارة واستحقاق، بغض النظر عما تسفر عنه بقية المباريات، بفوزه أمس، على ضيفه الإمارات برباعية نظيفة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في مسيرة الشارقة على مر تاريخه والتي يتربع فيها ملكاً على عرش النصف الأول من المسابقة من دون خسارة. وتبادل تسجيل أهداف الشارقة أمس، مينديز هدفين، وهما الأول والثالث، وأضاف البرازيلي ويلتون الهدف الثاني، ثم أضاف الرابع في الشوط الثاني ليصبح رصيده ١٥ هدفاً في صراع الهدافين.

ورفع الشارقة رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد الإمارات عند محطة 9 نقاط. وكان الشارقة قد حسم النتيجة مبكراً، رافعاً عدد انتصاراته إلى تسعة انتصارات، وأربعة تعادلات، وسجل 33 هدفاً، واهتزت شباكه 15 مرة، وبلغ عدد الحضور الجماهيري ٣٧٢٠ متفرجاً.

وكان العنبري قد أشرك محمد الشحي بديلاً لشوكوروف، وعمر جمعة بديلاً لسيف راشد، وكان واضحاً على فريق الإمارات التأثر بغياب أربعة لاعبين أساسيين أبرزهم وليد عنبر.

وعقب نهاية المباراة هتفت جماهير الشارقة للاعبين والجهاز الفني، وردد الجمهور مع اللاعبين تحية الفوز، على طريقة جمهور آيسلندا.