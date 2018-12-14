تعادل ثمين للاتحاد السكندري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ المهاجم الإيفواري الشاب رزاق سيسيه فريقه الاتحاد السكندري من الهزيمة وانتزع له التعادل الثمين 1 - 1 مع جاره سموحة في الوقت القاتل من مباراتهما في المرحلة السابعة عشرة للدوري المصري لكرة القدم والتي شهدت أيضاً تعادل إنبي والنجوم بنفس النتيجة. وواصل سموحة مسلسل نتائجه الهزيلة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي لكنه رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس مقابل 20 نقطة لجاره الاتحاد السكندري في المركز الثامن.