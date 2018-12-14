هاسيك: الفجيرة مطالب بإظهار قوته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”



أكد التشيكي إيفان هاسيك مدرب الفجيرة أن فريقه يدخل مباراة الليلة برغبة كبيرة في الفوز رغم قوة وخطورة شباب الأهلي ومكانته الكبيرة في الكرة الإماراتية عبر مجموعة مميزة من اللاعبين سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين الذين يلعب أغلبهم في صفوف المنتخبات الوطنية ومشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

وقال هاسيك «دائما المباريات الكبيرة تحفزنا على بذل كل ما في وسعنا خاصة وأننا نلعب على أرضنا ووسط جمهورنا، ويجب احترام المنافس لكن دون المبالغة فمن المهم أن لا نخسر النقاط بأكملها وأن نفاجئ أنفسنا أولا قبل أن نفاجئ الضيف».

وعن الغيابات اليوم أشار المدرب التشيكي أن الفريق مكتمل الصفوف باستثناء اللاعب أحمد موسى.

من جانبه، اكد البرزيلي رونالدو مينديز محترف الفجيرة أن قوة ومكانة شباب الأهلي ستكون دافعا قويا لبذل المزيد من الجهد والتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير الفجراوية التي ننتظر مؤازرتها القوية.