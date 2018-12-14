هدف صلاح يسعد مشجعاً كفيفاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسعد هدف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في شباك نابولي مشجعاً كفيفاً، شرح له قريبه كيف سجله اللاعب وشوهد المشجع وهو يحتفل، وانتشر شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمه الكثيرون لتسليط الضوء على الكيفية التي تقرب بها الكرة الجميع، ومرفق بعبارة: «المشجع الأعمى يحتفل بهدف صلاح بعدما قال له صديقه عن طريقة التسجيل، موقف مذهل»، وكتب أحدهم: «أنا مشجع لإيفرتون (غريم ليفربول الأزلي)، لكنني بكيت عند مشاهدة الفيديو»، وكتب آخر: «هذا من أجمل ما شاهدته، بركة».

ورد المشجع عبر تغريدة: «قراءة التعليقات عن الفيديو لطيفة جداً، كان ابن عمي يقول لي من سجل الهدف، استطيع النظر قليلاً لكن ليس بوضوح ولم أعرف أن الكاميرا صورتنا».