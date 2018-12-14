محسن مصبح: لست مقتنعاً بعبارة «بطل الشتاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو



رفع «السوبرمان» محسن مصبح رئيس شركة الكرة في نادي الشارقة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الأمين العام للمجلس، وجميع الإدارات التي تعاقبت على نادي الشارقة والإدارة العليا برئاسة سالم عبيد الشامسي ونائبه محمد بن هندي وجمهور نادي الشارقة واللاعبين والجهازين الفني والإداري لفريق الكرة وكل مجتمع نادي الشارقة.

عن رأيه في إنهاء الفريق للدور الأول من دوري الخليج العربي متصدراً وبطلاً للشتاء وماذا يعني لهم ذلك، قال مصبح: ما تحقق من نتائج يعتبر أمراً جيداً ومفرحاً وسعادتنا كبيرة جداً بسعادة كل الشرقاوية الذين التفوا حول الفريق، وظلوا كالعهد بهم في جميع المباريات إلى أن نجح الفريق في المحافظة على سجله خالياً من الهزائم طوال الدور الأول فضلاً عن بلوغ دور الثمانية في بطولة الكأس، وهذه مؤشرات تدعو للتطلع إلى الأفضل وتسهم في رفع سقف الطموحات مع المضي قدماً في البطولتين الكبيرتين حسب سياسة واستراتيجية النادي في التطوير والتقدم، وبصراحة لست مقتنعاً بعبارة بطل الشتاء، فمازلنا في منتصف الموسم، وبطل الشتاء عبارة عن كلمة لا تقدم ولا تؤخر.

وتابع مصبح «نحن نتعامل مع الدوري من دون ضغوط، ونأخذ الأمر مباراة مباراة، وكما يعرف الجميع أنه لكل مباراة ظروفها والحديث عن البطولة مازال سابقاً لأوانه خصوصاً وأن هناك دوراً كاملاً لا ينتظرنا وحدنا؛ بل معنا بقية الفرق وإذا كنت أنت تعمل، فالآخرون أيضاً يعملون ويجتهدون وكل ما نستطيع أن نعد به بأننا لن ندخر جهداً في دعم الفريق من كل النواحي وتحت كل الظروف ستظل وقفتنا ودعمنا باقية، وإذا أتت البطولة فأهلاً وسهلاً بها ونعلم جيداً أن فريقنا مازال في حاجة لتقوية ثقافة الفوز عنده، ويجب ألاّ نحمّل اللاعبين فوق طاقتهم رغم ثقتنا الكبيرة فيهم وفي الجهازين الفني والإداري».

ورداً على سؤال حول: هل آن الأوان لفريق الشارقة لحصد البطولات، قال محسن مصبح: «نحن حالنا حال كل نادٍ يطمح للمنافسة ولكن كما سبق وذكرت أن الفريق مازال في حاجة إلى تقوية ثقافة الفوز ولا نريد أن نحمّل اللاعبين فوق طاقتهم، لأننا نعرف ما في دواخلهم من إخلاص وتفانٍ ورغبة في تقديم الأفضل وأكثر شيء يريحنا أن غرفة الملابس الخاصة بفريق الشارقة تعيش في كامل الأريحية، وليس هناك ضيق أو ضجر من أحد، فالكل يشعر بالمسؤولية والكل عازم على تقديم الأفضل، وهذا الشعور ولّد عندنا الإحساس المصحوب بالقناعة بأنه ليس هناك ضغوط على اللاعبين والجهاز الفني؛ فالعجلة تسير وفقاً للخطة والاستراتيجية المرسومة، وإذا تحققت البطولة فهي بلاشك أمر جيد، وإذا أتت أهلاً وسهلاً بها، وستظل المساعي جارية لأجل تطوير الفريق نحو الأفضل من مباراة لأخرى، وما يريحنا أن هذا الشعور يسيطر على اللاعبين بعيداً عن التفكير في البطولة من عدمها».

وعمّا إذا كان الشارقة سيتعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية، قال مصبح: «سعادتنا كبيرة بالاستقرار الفني على مستوى التدريب واللاعبين المحترفين الأجانب، سنتعاقد في حال توفر لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية، بشرط أن يكون هناك من هو أفضل من لاعبي فريق الشارقة، وإذا حصلنا على ذلك فلن نتردد في التعاقد إذا كانت الظروف من اللاعب المطلوب متوفرة، وتسمح بالتعاقد معه ولكن الشرط الأساسي أن يكون أفضل من لاعبينا الحاليين، ولن نتعاقد مع من هو أقل منهم في المستوى».

واعتبر محسن مصبح، العودة القوية لجمهور نادي الشرقاوية من أهم المكاسب، وأشاد بتماسك الجمهور ووعيه وثقافته العالية في التعامل مع اللاعبين تحت كل الظروف خلال المباريات وبعد نهاية المباريات، وقال «جمهورنا يعتبر رقم واحد، ولم يقصر بل كان نجماً من نجوم المدرجات، وقفة الجمهور مع الفريق شكلت لوحة زاهية في المدرجات، واعتبر عودة جمهور الشارقة مكسباً للكرة الإماراتية قبل أن تكون مكسباً لفريق الشارقة».

وعن المعسكر المتوقع تنظيمه للفريق بعد نهاية الدور الأول قال مصبح «مازال الأمر والقرار الأخير حول المعسكر قيد النظر والدراسة ولم نتخذ القرار الأخير حوله»، وأشاد بالتناغم والانسجام بين إدارة شركة الكرة والإدارة العليا، وقال: «كلنا فريق عمل واحد وهدفنا واحد، سعادتنا كبيرة بأننا نمتلك غرفة ملابس خالية من الضغوط والتعاون قائم ومتنامٍ بين جميع الأطراف في النادي، وبحمد الله الحالة المالية في عمل الشركة مستقرة ونطمئن الجمهور بأنه ليست لدينا مشاكل أو نواقص ولكن ما يحزّ في الخاطر إننا نناشد كل أبناء الشارقة والشركات والمؤسسات لالتقاط زمام المبادرة في دعم النادي والفريق بالرعاية التي يستحقها الفريق».

وأضاف: ليس من المنطق أن يكون فريق نادي الشارقة براعٍ واحد، ونشكر المنطقة الحرة على الرعاية المميزة ولكننا نطمح لمزيد من الرعايات والتسويق وثقتنا في الشرقاوية كبيرة ورسالتي لهم متى تقفون مع نادي الشارقة فنحن في انتظاركم وانتظار مبادراتكم؟

وحول نظرته إلى مستقبل شركة الكرة الشرقاوية، بعيداً عن الفريق الأول والمنافسة وغيرها من الأمور بعد تسلمه رئاسة شركة الكرة خلال الشهور الماضية، قال محسن مصبح «أعتقد أن المهمة صعبة للغاية وتحتاج إلى تضافر الجهود من كل أبناء النادي وهناك أمور يجب أن تتغير نحو الأفضل والنادي لم يعد فريق كرة فحسب وهناك قطاع كبير لفرق المراحل السنية ومدرسة الكرة ويجب أن نعمل لأجل مستقبل مشرق وباهر».