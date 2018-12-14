فريق أبوظبي يتصدر بطولة الإمارات للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح فريق أبوظبي للبولو «حامل اللقب» مشواره في منافسات بطولة الإمارات الدولية للبولو، بفوز مثير على فريق ديزرت بالم بنتيجة 11-5 ليتصدر قائمة الترتيب العام بفارق الأهداف عن فريقي الإمارات والحبتور اللذين فازا في الجولة الافتتاحية على فريقي غنتوت وديزرت بالم الذي خسر للمباراة الثانية على التوالي في تصفيات البطولة.

وينظم البطولة نادي غنتوت بالتنسيق مع جمعية الإمارات للبولو، وبرعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي تحت شعار (هذا زايد.. هذه الإمارات).

تقدم فريق أبوظبي بهدفي سانتياغو وجيبرات، قبل أن يسجل سانتياغو 4 أهداف أخرى، وسجل اللاعب هغو باربوشي هدفاً، فيما سجل لفريق ديزرت بالم خوان بدرو وراميرو هدفين لكل منهما وهدفاً للاعب ماكسي.

وتستأنف مباريات البطولة، غداً السبت، حيث يلتقي فريق الحبتور مع فريق غنتوت،وفي المباراة الثانية ستكون المواجهة بملعب زايد الرئيسي بين فريق أبوظبي وفريق الإمارات.