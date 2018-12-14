خليفة الحمادي: النصر ليس سهلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



قال خليفة الحمادي لاعب الجزيرة إن النصر منافس فريقه اليوم لن يكون سهلاً وهو يضم كوكبة من اللاعبين المواطنين والأجانب القادرين على صنع الفارق، لافتاً إلى أن تولي كايو زاناردي منصب المدير الفني للمنافس خلال الفترة الأخيرة لن يعكس تأثيراً ملموساً في مباراة اليوم.

وعن استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني الأول قبل كأس أمم آسيا، قال: «سبق لي الانضمام للمعسكر الذي أقيم في أكتوبر الماضي، وأجتهد حالياً وأبذل قصارى جهدي باعتباري لاعباً شاباً لحجز مقعد ضمن قائمة الأبيض والحضور معه في الاستحقاق القاري المرتقب».

ورشح الحمادي ريفر بليت الأرجنتيني للفوز بلقب كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات.

من جهته،أكد الهولندي داميان هيرتوغ المدير الفني للجزيرة أن فريقه طوى صفحة الخسارة الأخيرة أمام الشارقة بهدف نظيف التي تسببت في وداعه لبطولة كأس رئيس الدولة، والخسارة أيضاً التي مني بها من الظفرة 3-2 في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه بعد تصحيح الأخطاء يسعى الفريق لتقديم أفضل مستوى في مباراة النصر اليوم. وأوضح أن مباراة اليوم أمام النصر تختلف كلياً عن لقاء كأس الخليج العربي الذي تفوق فيه «العميد» بنتيجة 2-1 وشهد غياب الدوليين ما ينعكس على تأثر الأداء العام، مقراً أيضاً بصعوبة المواجهة وقوة النصر الهجومية التي تتمثل في الإسباني ألفارو نيغريدو.