خلف الحبتور: «دولية الحبتور» لتنس السيدات الأغلى مالياً والأقوى فنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت



تواصل بطولة الحبتور الدولية ال21 لتنس السيدات، إثارتها ومنافساتها الساخنة، حيث تنطلق اليوم مباريات الدور قبل النهائي على ملاعب مجمع فندق ومنتجع الحبتور جراند بالجميرا.

كما تقام على هامش البطولة الدولية الأدوار قبل النهائية في 11 بطولة محلية للاعبين المحليين المسجلين لدى اتحاد الإمارات للتنس «أولاد وبنات تحت 12 سنة، وأولاد وبنات تحت 14 سنة، وأولاد وبنات تحت 16 سنة، وأولاد وبنات تحت 18 سنة، ورجال وسيدات عام، ورجال فوق 35 سنة». ففي العاشرة صباحاً، تقام المباراة الأولى من قبل نهائي الفردي، حيث تواجه الفائزة من لقاء المصنفة الأولى على البطولة، الفرنسية كاترينا ميلادنوفيش والسويسرية تيفاني فوجل، الفائزة من لقاء الألمانية مارتينا ماريا، والصينية المخضرمة شواي بينج.

وتقام مباراة الفردي الثانية في الواحدة ظهراً، بلقاء يجمع الفائزة من لقاء المصنفة الرابعة الروسية ايفجني رودينا، والمصنفة الثامنة السلوفينية تانيانا زيدانسك، مع الفائزة من لقاء المصنفة ثانياً، السلوفاكية فيكتوريا كوزمزفا ضد الألمانية مونا بارتيل.

وعمدت اللجنة المنظمة للبطولة، إلى تقديم موعد لقاءات اليوم بسبب وجود بطولة البولو الشاطئية يومي الخميس والجمعة، والتي تصاحبها موسيقى صاخبة قد تؤثر في اللاعبات.

وقد شهدت مباراة الصينية المخضرمة شواي بينج والرومانية سورانا كريستا المصنفة السابعة في البطولة، منافسة قوية على الرغم من أنها لم تتجاوز 16 دقيقة وانتهت بفوز الصينية بمجموعتين من دون رد، بواقع 6/1 و6/1.

ويقود الحكام الدولي هاني الخفيف، ويراقبهم من الاتحاد الدولي الأوزبكي أندريه كورنيلوف، إلى جانب حكام الكرسي الدوليين وليد سمعان من لبنان، وهيثم عبد الحليم، ورامي غزالي من مصر، وانيتا بافلوفسكا من مقدونيا، ونيكوسفاروفا من التشيك، وأديل ساليمان من رومانيا.

من جهته، أعرب رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، عن سعادته البالغة بوصول البطولة إلى هذا المستوى لتصبح الحدث الأغلى مالياً والأقوى فنياً. وأضاف: «تتضاعف سعادتنا أيضاً بنوعية اللاعبات المشاركات في البطولة، وبشهادة الاتحاد الدولي والخبراء، تعد بطولة الحبتور هي أكبر بطولة من حيث الجوائز منذ أربعة أعوام؛ لأن جوائزها المالية 100 ألف دولار، إضافة إلى ما يتم تقديمه للاعبات من دعوات وإعاشة وإقامة وغيرها، فضلاً عن أنه في ظل هذه الكوكبة من اللاعبات اللاتي يدخلن ضمن نادي المئة المصنفات الأوائل على مستوى العالم، فإننا أيضاً الأفضل من حيث قوة التصنيف والمستوى على العالم».

وتابع: «البطولة استقطبت العديد من مشاهير اللعبة في العالم، سعياً لإقامة فترة الإعداد لهم في مجمع التنس مسرح البطولة، وبينهم الفرنسية ماريون بارتولي الفائزة ببطولة ويمبلدون، والتشيكية بيترا كفيتوفا، التي تتدرب منذ 3 أسابيع هنا في دبي، وهي السابعة على مستوى العالم، ويوجد التونسي مالك جزيري المصنف حالياً 45 على مستوى العالم، إلى جانب وجود المدرب العالمي سيفرين لودي مدرب روجر فيدرر، الذي حضر لتفقد ومعاينة الملعب لإقامة معسكر إعداد فيدرر قبل الموسم الذي من المنتظر أن ينطلق في يناير المقبل».

على خط متصل، أكدت الصينية المخضرمة شواي بينج، أنها قادمة للمنافسة وأرجعت أداءها القوي أمام الرومانية سورانا كريست، إلى تأقلمها إلى حد كبير مع الطقس ومع الملعب والكرات وارتفاعها وارتدادها، بعد أن منحتها القرعة يوم راحة بعد مباراتها الأولى.

وأكدت أنها لو نالت قسطاً من الراحة والتدريب قبل الدور النهائي، فسيكون هناك كلام آخر، لا سيما وأن الطقس حالياً أكثر من رائع.