الإمداد المشترك تنظم «بطولة الكفاءة البدنية والقتالية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت قيادة الإمداد المشترك منافسات «بطولة الكفاءة البدنية والقتالية»، بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وذلك تحت رعاية قائد الإمداد المشترك.

واشتملت البطولة على العديد من المهارات الرياضية التي اجتازتها الفرق المشاركة بمهارة.. وقد فاز بالمركز الأول فريق إطفاء القوات المسلحة، فيما جاء في المركز الثاني فريق سلاح التموين والنقل، وفي المركز الثالث فريق الأشغال العسكرية.

وأشاد اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري، قائد الإمداد المشترك، بالتنظيم الجيد للبطولة من قبل اللجنة المنظمة، مهنئاً الفرق الفائزة في البطولة.

واشتملت البطولة على 8 محطات، بدأت الأولى بدحرجة الإطار لمسافة 30 متراً، وشملت الثانية اجتياز المتسابق للنهر، وفي الثالثة يتم الزحف تحت الحواجز لمسافة 10 أمتار، أما المحطة الرابعة فقد خصصت لحمل ونقل المعدات لمسافة 40 متراً.. فيما خصصت الخامسة لقفز الموانع؛ حيث يقفز كل لاعب على الإطار، والنزول في وسطه، والقفز مرة أخرى عليه، والنزول على الأرض.. بينما شملت المحطة السادسة الكتلة الخشبية، وفي السابعة يختار أعضاء الفريق عضواً منه، ويتم نقله على النقالة لمسافة 30 متراً.. بينما شملت المحطة الأخيرة الجري لمسافة 200 متر.