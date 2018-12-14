العبدولي: ليما غيور وكايو إيجابي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير



يغيب خميس إسماعيل، لاعب المحور عن صفوف الوصل الليلة أمام اتحاد كلباء، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويتواصل غياب محمد سرور بسبب الإصابة.

واعتبر حسن العبدولي مدرب الفريق الأصفر أن مواجهة اليوم هي أهم مواجهة للوصل في القسم الأول من الدوري، مبيناً أن وضع الوصل في جدول الدوري يؤكد أهمية المباراة.

وعن الإضافات في الفترة الشتوية ذكر أن هناك مفاوضات مع لاعبين، ولكن حتى اللحظة لا يوجد اتفاق لضمهم رسميا، وأوضح أن الحديث عن ليما مازال ولن يتوقف، ولكن هذا الأمر ليس في الإطار الفني فاللاعب حتى اليوم مجتهد مع الفريق وغيور على الوصل وفي آخر مباراة مع العين سجل هدفين.

كما أثنى مدرب (الإمبراطور) على الروح الإيجابية التي يتمتع بها البرازيلي الآخر في الوصل كايو كانيدو، مؤكدا أن اختياره لتقلد شارة الكابتن لم يكن عبثا، وقال إن كايو مثال يحتذى به ولديه الروح الإيجابية وهو ما لمسته من جميع زملائه.

بدوره، أكد هزاع سالم مدافع الوصل أنهم كلاعبين يتفهمون دورهم في هذه المواجهة التي يسهم الفوز فيها على تحسين مركز فريقهم في الدوري، لافتا إلى أن ترتيب الوصل الحالي لا يرضيهم.