شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة النصر تضم عنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير
أعلن فريق النصر لكرة الطائرة، تعاقده مع اللاعب ناصر صالح عنان، قادماً من النادي الأهلي البحريني بنظام الإعارة وذلك لمدة موسم.
ويأتي التعاقد مع عنان، بعد حصوله على لقب أفضل لاعب شامل بالبطولة العربية الأخيرة للمنتخبات في نسختها 21.
ومن ناحية أخرى، تتواصل مساء اليوم منافسات الدوري العام لكرة الطائرة؛ حيث تشهد المنافسة التي تلعب في أسبوعها الثالث 5 مواجهات تنطلق بدايتها في وقت موحد هو السادسة إلا الربع مساء، وتجمع الجزيرة مع ضيفه حتا، بينما ينزل شباب الأهلي ضيفاً على بني ياس، ويذهب النصر إلى دار الزين لمواجهة العين، ويستقبل الوصل ضيفه الوحدة، قبل أن تختتم الجولة غداً بالمباراة التي يستضيف فيها الظفرة برتقالي عجمان.
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