زاناردي: سنفعل المستحيل لهزيمة الجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى



قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر أن «العميد» تنتظره مباراة صعبة أمام الجزيرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأزرق قدم مستويات عالية في آخر مباراتين، وهو ما يأمل تكراره خلال لقاء اليوم.

وأشار زاناردي، أن النصر سيفعل المستحيل من أجل الفوز، وقال «كافة المباريات بالنسبة لنا صعبة وقوية»، مشيداً بفريق الجزيرة مؤكداً أن لديه لاعبين على أعلى المستويات في الخط الهجومي وهو ما يمثل خطورة كبيرة خلال اللقاء.

من جهته، قال محمد جاسم لاعب النصر: «ندرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ثقتنا في أنفسنا وكذلك ثقة الإدارة والجهاز الفني والدعم اللامحدود سيكون أكبر حافز لنا من أجل تقديم مباراة قوية تليق بنادينا وبالشعار الذي ندافع عنه».

وأضاف «الفرصة التي حصلت عليها في مباريات كأس الخليج العربي كنت أنتظرها لأقدم أوراق اعتمادي بشكل رسمي مع الفريق الأول وأتمنى أن أحافظ عليها وأطور من أدائي بشكل كبير».