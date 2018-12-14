«دوري فوق الـ 40 عاماً» ينطلق في فبراير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس الشارقة الرياضي أن النسخة الثانية من «بطولة دوري فوق ال 40 عاماً لكرة القدم» ستنطلق شهر فبراير/‏ شباط القادم، تحقيقا لأهداف المجلس ورسالته فيما يخص نشر الثقافة الرياضية في المجتمع من خلال تنويع مصادر ممارسة الرياضة وتطويرها وتنميتها واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، بهذه المناسبة: تجري الاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية من البطولة، حيث يتم مخاطبة الأندية الرياضية والمؤسسات التي ترغب في المشاركة فيها وتجهيز اللائحة الفنية الخاصة والإشراف على مختلف الأمور الفنية عبر اللجنة المنظمة التي سيتم تشكيلها ووضع كل الضوابط الفنية والإدارية واللوجستية.

وأضاف أن البطولة تأتي وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وضمن خطة واستراتيجية إدارة التطوير الرياضي في المجلس، لتحقيق عدة أهداف أساسية، وهي تعزيز نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع دائرة ممارسيها وتطويرها وتنميتها.

وأوضح أن البطولة تعد تجمعاً رياضياً كبيراً يضم نجوم الأندية والمنتخبات الذين أثّروا في مسيرة كرة القدم الإماراتية خلال السنوات الماضية مع فرق أنديتهم والمنتخبات الوطنية.