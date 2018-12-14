هايلا مريام.. لاجئ إثيوبي جعل أسرته تفخر به

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:مصعب الفكي



لم يتوقع اللاعب ناثانايل هايلامريام، أن يشارك في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية في يوم ما، كان طموحه حينما كان صغيراً، أن يصبح عداء ويشارك في البطولات العالمية، لكن الأقدار ساقته ليحترف كرة القدم مع فريق ويلينغتون النيوزيلندي.

شارك اللاعب مع فريقه أمام العين أمس الأول، وسجل اسمه في سجلات التاريخ في البطولة الكبيرة، والتي تعتبر المشاركة فيها حلم أي لاعب، وبخاصة لاعب مثل ناثانايل الذي كان مشواره صعباً للوصول إلى العالمية.

ولد ناثانايل في العاصمة السودانية الخرطوم، لأبوين إثيوبيين هاجرا من إثيوبيا إلى السودان لطلب الرزق، ومكثت العائلة 10 سنوات في الخرطوم قبل أن ترحل إلى نيوزيلندا بحثاً عن حياة أفضل له ولأشقائه.

وقال اللاعب صاحب ال24 عاماً في حديث خاص ل«الخليج الرياضي»: «أسرتي عانت كثيراً حتى توفر لنا فرصة حياة أفضل، هاجروا من إثيوبيا إلى السودان، ومكثوا هناك سنوات حتى رحلوا مجدداً إلى نيوزيلندا، عندما وصلنا هناك كنت ما زلت وليداً وعمري لما يتعدى العامين، والدتي كثيراً ما تحدثني عن جذورنا في إثيوبيا وعن أهلنا هناك، كما تذكر لي الرحلة الطويلة التي استغرقوها حتى وصلنا جميعا إلى نيوزيلندا كلاجئين».

وأضاف: «كل هذه الأشياء ترسخت في ذهني، كنت أفكر كثيراً عن مدى معاناة الأسرة من أجلنا، لذلك كنت مصراً على فعل شيء يجعل الأسرة فخورة بي».

كعادة كل الإثيوبيين بدأ ناثانايل هايلامريام، ممارسة الرياضة بالجري في وقت مبكر، رغم أن الأجواء التي نشأ فيها في نيوزيلندا لا تشبه الهضبة العالية التي تقع عليها إثيوبيا، والتي تساعد العدائين على التألق لقلة الأوكسجين، ويقول حول هذه المرحلة: «بدأت الجري وأنا في سن السادسة تقريباً، وكنت أركز على أن الإثيوبيين بارعين في هذا المجال، كنت أشاهدهم في التلفاز في كل بطولة وهم ينالون الميداليات الملونة في البطولات المختلفة، وددت أن أصير مثلهم، الأسرة ساعدتني كثيراً وكانت أمي تدعمني».

وأضاف: «في سن الثالثة عشرة جربت لعب كرة القدم كهواية أحبها كثيراً وقليلاً ما كنت أمارسها لانشغالي بالجري، وفي كل تدريب مع زملائي في المدرسة أو الحي كانت مهاراتي تتضح شيئاً فشيئاً حتى تقدمت أحد الأندية بعرض لي للانضمام إليها، طولي كان مثالياً وكنت نحيفاً وسريعاً، تحدثت إلى أسرتي وقررنا أن أترك الجري وأمارس كرة القدم، الأمر لم يكن سهلاً، لكن الأمور سارت بصورة جيدة مع مرور الوقت».

وكشف ناثانايل هايلامريام، عن أنه تنقل بين عدد من الأندية قبل أن يحل أخيراً في ويلينغتون تيم، وقال إنه خاض تجربة احترافية قصيرة في ألمانيا مع أحد الأندية في الدرجات الصغرى، مبيناً أنه أفادته كثيراً في صقل موهبته.

فضل ناثانايل هايلامريام، تمثيل منتخب إثيوبيا على منتخب نيوزيلندا، رغم أنه حصل على الجنسية النيوزيلندية، وقال في هذا الخصوص: «اخترت إثيوبيا بعد نقاش طويل مع الأسرة، نحن نرتبط بجذورنا بشكل كبير ونزور إثيوبيا بصورة مستمرة ربما كل عام أو عامين، كان هناك صعوبات تحول دون انضمامي للمنتخب الإثيوبي، لقد هاجرنا كلاجئين، لكن في الفترة الأخيرة هناك حكومة جديدة لإثيوبيا بقيادة الرئيس أبي أحمد، لذلك لن تكون هناك مشكلة».

وأضاف: «تواصل معي الاتحاد الإثيوبي أكثر من مرة، وكذلك تلقيت اتصالات من مدرب المنتخب وأتمنى أن أشكل إضافة للمنتخب في الفترة المقبلة».

وعن المباراة أمام العين وكيف خسر فريقه اللقاء رغم التقدم بثلاثية، قال: «أعتقد أن فارق الخبرة كان مؤثراً في المباراة، قد يعتقد البعض أن المباراة كانت سهلة، لكن ذلك ليس صحيحاً، سجلنا ثلاثة أهداف، لكن صعبنا الأمور على أنفسنا كثيراً بعدم قتل المباراة، لم نلعب في هذه الأجواء من قبل وهي تجربة جيدة بالنسبة إلينا، واجهنا فريقاً كبيراً ولديهم جماهير مميزة مارست علينا ضغطاً كبيراً، لو أنهينا الشوط الأول بثلاثية نظيفة ربما كان من الممكن أن نفوز، لكنها كرة القدم».

وعن أفضل لاعب في العين من وجهة نظره، قال: «أعتقد أنه البرازيلي كايو، لقد فعل كل شيء في الملعب، وأرهق دفاعنا بصورة كبيرة، كل الكرات الخطيرة كانت تخرج من هذا اللاعب، أنا معجب به كثيراً، أنه سريع ويتحكم بالكرة بطريقة مميزة».

وعن طموحاته في المستقبل قال: «أتطلع للعب في أحد الأندية الكبيرة في أوروبا، لا أشجع فريقاً بعينه وأشاهد جميع الدوريات، وبخاصة الدوري الإنجليزي، وأتمنى أن أحظى بفرصة المشاركة مع أحد أنديته، المشوار ما زال طويلاً وعليّ أن أجتهد حتى أصل لأهدافي».