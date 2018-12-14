شكرا لقرائتكم خبر عن ميليسي الظفرة يتلقى عرضاً من أحد أندية أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

علم «الخليج الرياضي» أن مفاوضات جادة تجري بين نادي الظفرة وأحد أندية أبوظبي بهدف إتمام صفقة انتقال لاعب وسط الظفرة الأوروجوياني نيكولاس ميليسي (25 سنة) إلى النادي المعني.

وتفيد متابعاتنا بأن هناك تفاهماً كبيراً بين الناديين الشقيقين لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،بعد أن ظهر اللاعب ميليسي بمستوى جيد في صفوف فريقه خلال المباريات الأخيرة الماضية مما رشحه للانتقال للعب في ناديه الجديد في الدور الثاني.

ويتوقع أن تكون مباراة عجمان أمس آخر مباريات ميليسي بشعار الظفرة.

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