زوران: كتبنا تاريخاً جديداً لنادي العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:مصعب الفكي



أوضح الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين، أن عدم مشاركة السويدي ماركوس بيرغ من البداية كان بسبب تعرضه ل«نزلة برد» وارتفاع في درجات الحرارة، مبيناً أن اللاعب يحيى نادر غاب أيضاً عن المباراة لذات السبب.

وقال زوران: أتفهم كثيراً مطالبة الجمهور باللاعب بيرغ، ولكن الكثيرين لا يعرفون الأوضاع التي نعيشها داخل الفريق، بيرغ لم يكن جاهزاً للمباراة؛ لأنه كان مريضاً، وقد حاولنا أن نبقيه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة؛ لأنه لم يكن مستعداً، وحتى لا تتدهور صحته بسبب المشاركة وهو مريض، وكان من الممكن أن أشركه لمدة 30 دقيقة من البداية، ولكن فضلت إبقاءه على الدكة.

عن المباراة بصورة عامة قال: بعد أن تلقت شباكنا الهدف الأول فقدنا التركيز والسيطرة على المباراة، ثقة اللاعبين اهتزت قليلاً، وعادة لا يحدث لنا ذلك كثيراً، ولكن هذا ما حدث فعلاً خلال المباراة، بعدها تمكن الخصم من تسجيل هدفين وازدادت الأمور سوءاً، حاولنا التماسك وخلق الفرص، وتسجيلنا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول بواسطة شيوتاني منحنا بعض الراحة قبل الحصة الثانية.

وعن دخول بندر ودياكيه ومدى تأثيرهما في قلب النتيجة قال: قدما أداءً مميزاً، وكانا مميزين، استفدنا من الخبرة الكبيرة لدياكيه، وتمريراته كانت مميزة، بالطبع أنا حزين لافتقادنا محمد عبد الرحمن «عجب» في المباراة المقبلة، ولكن البدلاء في الموعد.

وأضاف: نحتاج للحظ أيضاً؛ لأنه بدونه لن تسير الأمور كما نرغب، في مباراة ولينغتون لم نكن محظوظين كثيراً، أتمنى أن نوفق في اللقاء المقبل.

وعن حديثه مع اللاعبين بين شوطي المباراة وبماذا نصحهم قال: رسالتي كانت لهم أن يلعبوا بذات الطريقة التي نخوض بها المباريات، أن يقدموا كل ما عندهم وبهدوء، أنا أعرف قيمتهم الفنية ومهارتهم وقدرتهم على العودة، في كرة القدم يجب أن تتوقع أي شيء، صحيح أننا لم نتوقع سيناريو المباراة، ولكن رغم ذلك تفوقنا، ومثلت عودتنا أمراً جيداً وغاية في الأهمية لنا وللجماهير، لقد كتبنا تاريخاً جديداً لنادي العين في هذه البطولة.

وأضاف: العين فريق كبير ولديه شخصية، ولو لم يكن كذلك لما تمكن الفريق من هذه العودة التاريخية في المباراة، وفي بطولة بقيمة كأس العالم للأندية.

وعن المباراة المقبلة أمام الترجي السبت قال: الخصم مختلف، والكرة الإفريقية متطورة كثيراً، سنحضر للمباراة رغم أن لدينا يومين فقط للاستشفاء، ما حدث في لقاء ولينغتون أتمنى ألا يتكرر مجدداً، علينا العمل بجد لمواصلة المشوار في البطولة.

من جهة أخرى، لم يبدُ على خوسيه مانويل فيغويرا، المدير الفني لفريق ولينغتون النيوزيلندي، التأثر بالخسارة والخروج من مونديال الأندية على يد العين، بعد التقدم في المباراة بثلاثية، وبدا فخوراً بما قدمه فريقه في المباراة، وتحدث في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بهدوء وثقة، مبيناً أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير، ووسط جمهور عريض.

وقال: لا شك أن النتيجة النهائية للمباراة مؤلمة بالنسبة لنا، لقد تقدمنا بثلاثة أهداف في مباراة افتتاحية يشاهدها الملايين من عشاق كرة القدم، وفي بطولة كبيرة، خضنا المباراة في أجواء رائعة، لكنها مختلفة عما تعودنا عليه في منطقتنا، أنا فخور بأداء اللاعبين رغم الخسارة والخروج المبكر، نعاني قلة الموارد، وعدد اللاعبين محدود بالنسبة لنا، ولكن أداء الفريق كان مميزاً.

وعن المباراة بشكل عام وهل سوء الحظ كان وراء خروج الفريق، قال: إنه فعلاً الحظ، خاصة فيما يتعلق بركلات الترجيح، كانت أسوأ الطرق لخسارة المباراة، كنا نطمح إلى تحقيق الفوز، وبدأنا بطريقة أكثر من رائعة، ولكن الأمور تغيرت تماماً قبل نهاية الحصة الأولى.

وعن نقطة التحول في المباراة التي جعلت فريقه يقبل ثلاثة أهداف متتالية كفلت للعين الذهاب إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح قال: أعتقد أن المباراة شهدت نقطتَي تحوّل في المباراة: الأولى كانت قبولنا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول، والثانية عندما سجل العين هدفه الثاني مع بداية الشوط الثاني، فقدنا السيطرة بعد هذين الهدفين، ولم نحسن إدارة المباراة، وبالتالي خسرنا.

وأضاف: عندما تتقدم بثلاثة أهداف تكون في موقف جيد وأمر مميز، ولكن كان علينا الحذر من خطورة العين؛ لأنه يملك خبرة وعناصر مميزة، أقدم اعتذاري للاعبين؛ لأني دفعتهم لبذل مزيد من الجهد، ولقد هيأتهم جيداً لهذه المباراة.

ومضى يقول: رغم الخسارة هناك دروس مستفادة من هذه المباراة، عملياً كان من الصعب أن نلعب في مثل هذه الأجواء، والنتيجة كانت متوافقة مع الأداء، العين كان لديه دافع كبير للفوز بالمباراة، وأحسن استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وعن انطباعه عن الإمارات قال: إنه بلد جميل، والناس هنا طيبون ومتعاونون جداً، كل شيء كان منظماً، والضيافة مميزة، وتم استقبالنا بطريقة جيدة، وهيّؤوا لنا أجواء جيدة للتحضيرات كما طلبنا، أشكرهم على ذلك، وأتمنى زيارة الإمارات مجدداً.