«ملحمة العين» تنشر الزعامة.. والوعد ربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام



وصف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما حدث في لقاء العين وويلينجتون ب«الملحمة»، بعدما استطاع «الزعيم» قلب تأخره من 0-3 إلى تعادل 3-3، ثم الفوز بركلات الترجيح في مباراة كان بطلها حارس المرمى خالد عيسى، الذي تصدى لركلتي ترجيح.

وخرجت جماهير الأمة العيناوية وهي في قمة السعادة بزعيمها الذي حقق «ريمونتادا» تاريخية، لم تشهدها بطولة مونديال الأندية منذ انطلاقها، وهو ما سيعطي العين فرصة اللعب في ربع النهائي مع بطل إفريقيا، فريق الترجي التونسي غداً، في استاد هزاع بن زايد، مع دعوات جماهيرية ليكون «تحفة الملاعب» السبت ممتلئاً عن آخره، لكتابة قصة جديدة من الإبداع.

وصدق مدرب العين زوران ماميتش، حين ذكر في حديث سابق أن «حلاوة كرة القدم تكمن في أنها تجمع مشاعر متباينة بين الفرح والحزن، في ظرف ثواني معدودة»، وهو ما حدث بالفعل في مباراة 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي، في افتتاح مونديال الأندية، فالمواجهة جاءت مجنونة بمعنى الكلمة ومثيرة إلى أبعد الحدود، ويمكن أن نطلق عليها مباراة «المشاهد المتقلبة».

فقبل أن تبدأ كان التفاؤل يسود الجميع بتحقيق فوز مريح على بطل نيوزيلندا وأوقيانوسيا، على الرغم من غموضه وعدم الإلمام بأسلوبه، وما أكد ذلك هو البداية القوية ل«الزعيم»، وسيطرته على الدقائق الأولى، وإهداره العديد من الفرص، ليتحول المشهد بدخول الهدف المبكر في شباك الحارس خالد عيسى ويتحمل مسؤوليته؛ لأنه كان متقدماً عن مرماه، وأعقبه هدف آخر بخطأ في التمرير، ليجد ممثل الإمارات نفسه متأخراً بهدفين في ظرف ربع ساعة.

وفي هذه اللحظة عاد «الزعيم» وسجل هدفاً عن طريق البرازيلي كايو لوكاس، إلا أن تقنية «الفار» ألغت الهدف باعتبار أن هناك خطأ ارتكبه المدافع مهند العنزي قبل إحراز الهدف. وبعدها بدقائق معدودة أضاف ويلينجتون الهدف الثالث له، وسط ذهول الجماهير التي لم تصدق ما حدث لفريقها؛ الأمر الذي سبب صدمة لكثيرين، وهو ما دفع البعض إلى مغادرة المدرجات، لعدم تحملهم ما يحدث، غير أنهم سمعوا وهم في طريقهم إلى بوابات الخروج، صيحات الجماهير المدوية بعد إحراز الياباني شيوتاني هدف التقليص، لتعود هذه الجماهير مرة أخرى إلى مقاعدها في المدرجات والأمل يحدوها في «الريمونتادا» في الشوط الثاني.

ولم يخيب «الزعيم» ظن الجماهير، وكانت العودة بإحراز هدفين عن طريق الوافد الجديد حامد دومبيا، والسويدي ماركوس بيرج، الذي شارك في آخر عشر دقائق وتحامل على نفسه، على الرغم من مرضه الشديد وسجل هدف التعادل قبل النهاية بخمس دقائق، لينقلب المشهد في الملعب إلى ساحة أفراح وأهازيج حتى نهاية اللقاء الأصلي والوقت الإضافي أيضاً، ويتحول الوضع إلى ركلات الحظ في المشهد الأخير الذي كان بطله الحارس خالد عيسى، الذي صد ركلتي جزاء كفّر بهما عن خطأ الهدف الأول، لينتزع نجومية المباراة، ويحول مشهد الختام إلى أفراح هستيرية عاشتها الأمة العيناوية ب«الريمونتادا» التاريخية في البطولة العالمية.

وبعد أن عاشت الأمة فرحتها بالصعود لربع نهائي مونديال الأندية وعم الهدوء، بدأت في مراجعة سيناريو المباراة وحمّلت مسؤولية ما حدث للفريق في الشوط الأول للمدرب زوران، الذي لم يمنح المنافس النيوزيلندي حقه، وبدأ بتشكيلة مختلفة بجلوس بندر الأحبابي على دكة البدلاء، وهو أحد مفاتيح اللعب المهمة في الجهة اليمنى مع زميله المصري حسين الشحات، كما أنه وضع محمد أحمد في مركز الظهير الأيمن، وله فترة طويلة لم يشارك فيه، بدليل تألقه في قلب الدفاع، مكان مهند العنزي بعد خروجه، إضافة إلى دفعه بالمهاجم جمال معروف في مركز الهجوم، حتى ولوكان بيرج يعاني المرض.

وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت المدرب من العيناوية، فإنها أنصفته أيضاً في التبديلات وتعديله الوضع في الشوط الثاني، ونجاحه في صعود «الزعيم»، ولكنها في نفس الوقت همست في أذن المدرب زوران بأن ظهور العين بشكل متواضع في الشوط الأول، وخسارته بنتيجة كبيرة تكرر أكثر من مرة، كما حدث في مباراة «السوبر» التي أقيمت بالقاهرة أمام الوحدة في بداية الموسم، ثم مواجهة الوصل في الأسبوع الماضي بكأس رئيس الدولة، ووداعه البطولة مبكراً؛ لذا عليه معالجة الأمر وتداركه، خصوصاً أن القادم أصعب ولا يتحمل أية خطاء أخرى.

من جهة أخرى، عبر مهاجم العين جمال معروف عن سعادته البالغة بمشاركته في مونديال الأندية واعتبرها لحظة تاريخية بالنسبة له ولن تنسى، إلى جانب تأهل «الزعيم» للدور القادم في البطولة. وقال: «لم أتخيل أن أتواجد في كأس العالم للأندية وألعب منذ البداية كأساسي، فالمونديال كان بالنسبة لي حلماً بعيد المنال والحمد الله تحقق. وبالطبع سعادتي لا توصف بصعودنا إلى الدور ربع النهائي، بعد أن حولنا تأخرنا بثلاثة أهداف إلى تعادل تاريخي ثم الفوز بركلات الترجيح. أعتقد أننا نستحق الفوز بما قدمناه في المباراة، على الرغم من بعض المشكلات التي واجهتنا في الشوط الأول، ولكننا نجحنا في استعادة توازننا في الشوط الثاني، وعدنا وحققنا المطلوب».

وأضاف: «نفرح اليوم بالتأهل وعلينا التركيز، على مواجهة غد أمام الترجي، وهي مباراة لن تكون سهلة أمام بطل إفريقيا، وتحتاج إلى تركيز عالٍ».

وأبدى لاعب العين ريان يسلم، الذي شارك في الوقت الإضافي من المباراة، سعادته بتخطي فريقه المنافس النيوزيلندي في ملحمة بطولية للاعبين والجماهير. وقال: «المباراة كانت صعبة للغاية، خصوصاً أننا تأخرنا بثلاثة أهداف، إلا أن حديث المدرب زوران لنا في الاستراحة بين الشوطين قلب الموازين، فقد طالبنا باللعب فقط والعودة لمستوانا وبذل أقصى ما عندنا في أرضية الملعب، وحتى لو خسرنا المباراة علينا أن نخسرها بشرف، ولابد أن نترك بصمة للكرة الإماراتية ونشرفها في مونديال الأندية، والحمد الله نجحنا في العودة وحققنا الفوز، حتى لو كان بركلات الترجيح، وهذا الفوز والتأهل ليس غريباً على زعيم الإمارات، فهو سمة الأندية الكبيرة».

وأضاف: «نشكر الجماهير الحاضرة لمساندتها لنا وثقتها فينا، على الرغم من تأخرنا بنتيجة كبيرة، وبإذن الله نسعدها في مباراة غد أمام الترجي التونسي بطل إفريقيا».

وأهدى البرازيلي كايو لوكاس، أحد مفاتيح النصر ونجوم اللقاء، الفوز والتأهل التاريخي لجمهور العين، مشيداً بالحضور الجماهيري وتفاعله الرائع في المباراة، واعتبره أحد أسباب العودة والفوز المستحق في بداية مشوار المونديال. وقال: «بالتأكيد التأخر بنتيجة ثلاثة أهداف ليس أمراً سهلاً في بطولة عالمية الجميع يتطلع للظهور فيها بكل قوة، إلا أن عزيمتنا ورغبتنا كانت كبيرة في العودة، هذا إلى جانب الاستماع إلى توجيهات المدرب زوران بين الشوطين وتنفيذها على أرض الواقع، ونجحنا في العودة للمباراة، ثم تحقيق الفوز بعدها بركلات الترجيح».

وتابع: «بالنسبة لي النتيجة طبيعية وفوزنا مستحق، قياساً إلى الفرص العديدة التي لاحت لنا ولم نستثمرها بالصورة الجيدة، ويجب علينا أن نكون أكثر تركيزاً في مباراة بطل إفريقيا، وكلنا ثقة في مقدرتنا على الفوز والذهاب بعيداً في البطولة العالمية».

وأجرى العين صباح أمس، حصة تدريبية بمشاركة كل اللاعبين ومن ضمنهم السويدي ماركوس بيرج، الذي يتلقى العلاج المكثف للشفاء التام، وهو في حال تحسن مستمر، ما يؤكد وجوده بنسبة كبيرة منذ البداية في مواجهة غد أمام الترجي التونسي، وسيفقد الفريق جهود لاعبه محمد عبد الرحمن (عجب)، بعد طرده في مباراة الافتتاح أمام بطل نيوزيلندا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، ومن المرجح أن يحل يحيى نادر مكانه، وهو الذي عانى أيضاً ارتفاعاً في درجة الحرارة قبل مباراة الافتتاح.



الصهباني: الثلاثية صدمتني



اعتبر مطر عبيد الظاهري «الصهباني» مدير فريق نادي العين، مشاركة «الزعيم» في كأس العالم للأندية، تتويجاً حقيقياً لمسيرة 50 عاماً من الإنجاز والتميز والإبداع والعطاء خلال مشاركاته المشرفة باسم كرة القدم الإماراتية بمختلف البطولات، والعين حقق لقب دوري أبطال آسيا 2003 وكان مؤهلاً آنذاك للمشاركة في العالمية لولا إلغاء المسابقة بسبب مرض «السارس»، والواقع يؤكد أن الجماهير قاطبة كانت تترقب تلك اللحظة التاريخية المهمة والمتمثلة بمشاركة العين في العالمية، الأمر الذي ذكرته للاعبي الفريق قبل مواجهة تيم ويلينغتون وذلك لمعرفتهم الجيدة بأن مشاركات العين غير عندما ترتبط بتمثيل الدولة في المناسبات الخارجية، وهناك تحد خاص بيننا وأنفسنا يكمن في الوصول بعيداً خلال هذه المشاركة العالمية، وأتمنى أن نوفق في تحقيق طموحات الجماهير العيناوية والإماراتية.

وحول استعدادات «الزعيم» لمواجهة الترجي قال: بعد صافرة نهاية مباراة ويلينغتون مباشرة بدأ الفريق تحضيراته لمواجهة بطل إفريقيا، والمؤكد أن معنويات اللاعبين مرتفعة جداً في أعقاب فوزهم المهم في المرحلة الأولى، حيث دخلنا أجواء كأس العالم فعلياً وكل مباراة سيخوضها الفريق ستسطر للتاريخ، لذلك نحن مطالبون برفع معدل تركيزنا لأن كل مرحلة في العالمية أصعب من التي تسبقها.

وعن سبب تراجع أداء الفريق في الشوط الأول قال: إن استقبال شباك العين لثلاثة أهداف في الشوط الأول كان أمراً صادماً بالنسبة لي، قياساً بالسيطرة المطلقة التي فرضها العين على مجريات اللعب منذ بداية المواجهة، وفي اعتقادي أن عدم ترجمة الفرص بالصورة المطلوبة أثّر في معدل التركيز، الأمر الذي كنا نحذر منه قبل انطلاقة المواجهة في استهلال مباريات «الزعيم بالبطولة العالمية والتي تختلف مبارياتها تماماً عن بقية البطولات، لذلك كان يترتب علينا التعامل مع تفاصيل المباراة بعقلية مختلفة تماماً عما بدا عليه الفريق في شوط اللعب الأول».



عيد باروت: شيوتاني رجل المباراة



قال المدرب عيد باروت في تحليله للمباراة إن«العين لم يدخل المباراة بالشكل المناسب،وظل طوال الشوط الأول يبحث عن نفسه، حتى انطلاق الشوط الثاني الذي فرض فيه شخصيته القوية واستطاع تحويل النتيجة بالشكل الذي شاهده الجميع باستاد هزاع بن زايد».

وتابع: «من وجهة نظري فإن الياباني شيوتاني هو رجل المباراة لأنه كان مفتاح العودة للمباراة بالهدف الذي سجله قبل نهاية الشوط الأول كما صنع هدفاً آخر وهي أمور إيجابية للغاية».

وأكد: «على العين أن يفكر في كيفية تحقيق الانتصار في المباراة القادمة على الترجي التونسي، وأن يأخذ العبرة من مباراته ضد ويلينجتون، وعليه تحقيق الاستفادة من عاملي الجمهور والملعب».

وأردف: «لا ننكر أن هناك أخطاء في الخط الخلفي، تسببت في هز شباكه على المستوى المحلي كما شاهدنا في المباراة الأخيرة في كأس رئيس الدولة، وأعتقد أن مشكلة العين الحالية أصبحت في الشوط الأول ولكنه يعود في الثاني وهذه أمور لابد من علاجها قبل لقاء الترجي، والمشاكل الفنية في العمق الدفاعي لابد من تلاشيها».

وعن التشكيلة وطريقة اللعب، قال باروت: «المدرب زوران هو صاحب القرار ولا نستطيع معرفة ما يدور في صفوف الفريق قبل المباراة، ولا نستطيع توجيه اللوم للمدرب، بقدر التأكيد على أن هناك مشاكل واضحة في الخط الخلفي».